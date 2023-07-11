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НовостиОбщество11 июля 2023 15:41

В Калининграде научное судно «Витязь» даст гудок в честь памятной даты

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Музей мирового океана

В Калининграде Музей Мирового океана в среду отметит ровно 29 лет с тех пор, как на набережной ошвартовалось научное судно «Витязь». Случилось это 12 июля 1994 года.

Как сообщает пресс-служба музея, в этот день утром судно «Витязь» даст гудок.

Прогулочная палуба и конгресс-холл главного корпуса превратятся в кинозалы, где с 10.00 до 18.00 часов можно будет посмотреть фильмы об эпохе «Витязя».

«Документальное кино, созданное по заказу Музея Мирового океана, расскажет об открытиях, сделанных на борту, жизни экипажа и ученых, а также удивительной судьбе самого корабля науки», - рассказали в пресс-службе музея.