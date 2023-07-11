Сергей Мельников: Дискотек в Балтийске на месте снесенного променада не будет

В Балтийске разобрали старый променад, но дискотек, как прежде, там не будет. Об этом в прямом эфире в «ВК» сказал глава администрации Балтийска Сергей Мельников во вторник, 11 июля.

- Жители хорошо помнят, как этот променад был построен частным инвестором, как там зажигали под «Джагу-джагу» на дискотеке. Сегодня тренды поменялись. Люди хотят поспокойнее отдыхать, наверное. Молодежь в том числе хотела бы, но дискотеки там не подходят для жителей близлежащих домов. Потому что реально все это доходит, - сказал чиновник.

Сергей Мельников отметил, что компания - собственник территории сейчас разрабатывает проект планировки и «проект того, как эта территория вся будет облагорожена».

Глава сказал, что в обсуждении проекта примут участие и жители города.