Стало известно, кто будет вести фестиваль «Голосящий КиВиН-2023» в Светлогорске

Ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН-2023» в Светлогорске станет Александр Олешко. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму. Приедет ли в Светлогорск Александр Масляков – неизвестно.

«Голосящий КиВиН-2023» состоится 29 и 30 июля в концертном зале «Янтарь-холл». В борьбу за награды фестиваля - шесть «птичек», они же КиВиНы, в темном, светлом и золотом разных калибров - вступят лучшие команды нынешнего сезона Высшей лиги КВН, которые хорошо знакомы зрителям и болельщикам.

Известно, что в Светлогорск приедут «Ровеньки», «Пал Палыч», сборная МАИ, «Город N», «Красный лис» и другие коллективы.