Опубликовано фото мужчины, которого в Калининграде разыскивают за кражу золота

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде сотрудники полиции разыскивают Владимира Макурина. Мужчина подозревается в краже денег и золотых изделий.

11 июля пресс-служба регионального УМВД публикует фото мужчины.

Известно, что 5 июня злоумышленник похитил из квартиры имущество горожанки.

Женщина лишилась денег и золотых украшений на общую сумму в размере 74 500 рублей.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району г. Калининграда: 8 (4012) 552-402, 8-911-482-08-53.