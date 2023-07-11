В Калининграде за неделю демонтировали 35 незаконных рекламных конструкций

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти продолжают борьбу с незаконной рекламой на улицах. Только за минувшую неделю было демонтировано 35 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 23 конструкции собственники убрали добровольно, а 12 – подрядчик. Владельцам потом придется оплатить ему эту работу.

Так, убраны баннеры и панно на ул. Дзержинского, 73.

Демонтированы объемные буквы на фасаде дома по ул. Узловой.

Нет теперь настенного панно на Ленинском проспекте, 11, рекламных вывесок на ул. Театральной, стелы на Московском проспекте, настенного панно на ул. Озерова, 49.