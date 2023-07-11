Полицейские в Калининграде задержали курьера службы доставки за кражу дорогих смартфонов из пункта выдачи.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 26-летний мужчина решил забрать себе два телефона стоимостью более 220 тысяч рублей.

«Мужчина развозил товары со склада в пункты выдачи. Для реализации своего криминального плана он создал аккаунт на чужое имя в интернет-магазине и заказал смартфоны в конкретный пункт выдачи, куда он сам по ночам привозил товары. Когда посылка была доставлена на склад в Калининград и ее нужно было привезти в пункт, он подменил заказ», - пояснили в полиции.

Себе мужчина забрал новые гаджеты, а вместо них подложил пустые коробки, надеясь, что о произошедшей подмене никто не догадается и посылка вернется на склад, так как за ней не пришел покупатель.

К несчастью для него, мужчина был задержан. Похищенные смартфоны он успел продать.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.