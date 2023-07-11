Суд изъял у депутата Госдумы Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта

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Во вторник, 11 июля, Центральный районный суд огласил резолютивную часть решения по иску к депутату Государственной думы Андрею Колеснику, его супруге и ее матери. Истцом выступил заместитель генерального прокурора РФ.

В исковом заявлении было указано, что Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства: незаконное приобретение и скрытое владение Колесником акциями АО «Калининградский морской торговый порт», а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение.

«Приобретя в 2001-2002 годах 28,5% акций, ответчик (Колесник. – Ред.) сначала оформил их на юридические лица, затем – по договору купли-продажи – на свое имя, что позволило ему стать директором АО, - говорится в иске. - Чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, ответчик ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам».

С марта Андрей Колесник занимал государственные должности, являлся депутатом Калининградской областной думы и Государственной думы РФ. В прокуратуре, в частности, посчитали, что доходность бизнеса напрямую зависела от нормотворческой деятельности Госдумы, в которой Колесник принимал личное участие. О возникшем конфликте интересов депутат не сообщил.

Суд принял решение удовлетворить иск. Как сообщается в телеграм-канале областного суда, в доход государства будут обращены акции порта, учитываемые на счетах Надежды Лысенко (тещи депутата) и самого Колесника. С них также взыщут в доход государства сумму незаконного дохода – 369,2 миллиона рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.