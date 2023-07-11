В Нестерове на заводе прошли масштабные учения МЧС

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Нестерове на заводе по переработке рапса впервые прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде учений произошло разрушение трубопровода в районе маслобака, 120 литров горячего масла разлилось и загорелось в производственном цеху.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, условная площадь возгорания достигла 75 квадратных метров. На втором этаже, в помещении операторской, в опасности осталось 2 человека, выход из здания отрезан огнем.

В результате учений условный пожар был потушен, а пострадавших спасли и передали медикам.

Всего в учениях приняли участие 25 сотрудников МЧС, 5 единиц техники, расчет лесопожарной станции «Пугачево» и областной отряд противопожарной службы.