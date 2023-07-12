Не стало бывшего капитана парусников «Крузенштерн» и «Седов»

Не стало Алексея Перевозчикова, капитана барков «Крузенштерн» (1979-1981 гг.) и «Седов» (1981-1997 гг.). Фото: пресс-служба БГАРФ.

Не стало Алексея Перевозчикова, капитана барков «Крузенштерн» (1979-1981 гг.) и «Седов» (1981-1997 гг.). Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

Алексей Борисович– выпускник первого выпуска Калининградского высшего мореходного училища. Он в 30 лет был назначен капитаном на «Крузенштерн», где под руководством Геннадия Коломенского изучал такелаж судна и особенности маневрирования под парусами.

А в мае 1981 года Перевозчиков был назначен уже капитаном барка «Седов». Под его командованием парусник ходил до 1997 года: участвовал и побеждал в различных гонках.

«За это время «Седов» по-настоящему открыл себя миру и занял достойное место в мировом сообществе учебных парусников», - отметили в БГАРФ.