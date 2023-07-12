Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 12 июля

В Калининграде в среду, 12 июля, запланирован ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и отключат электроснабжение до 13:00 по адресам:

ул. Косм. Леонова, 59, 61а-г, 63-71,

б-р Л. Шевцовой, 2-8, 1-11, 1а, 2а,

ул. У. Громовой, 13б,в, 37а.

По данным городской администрации, во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 не будет электричества также на б-ре Л. Шевцовой, 1-11, 3а, 10-20, ул. У. Громовой 13б,в, 27-37, 37а.

До 18:00 без электричества будут потребители по адресам:

ул. Ген. Буткова, 1, 19, 18, 21,

пр-кт Московский, 6а ,

наб. Петра Великого, 7,

ул. М. Расковой, 1-5, 4,

ул. Пушкина, 10, 19, 23, 25.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. Так что до 17:00 без воды будут жильцы домов на проспекте Калинина 2, 3-51, в переулке Калинина, 2-10, 5, 7.

До 18:00 отключена холодная вода у потребителей по адресам:

ул. Лейт. Яналова, 17, 33, 35,

ул. Маяковского, 18,

ул. Чернышевского, 9, 16, 24-32, 26б, 17-25,

ул. Красная, 41-61, 46-60,

ул. Туркменская, 2-6.