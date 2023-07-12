В Калининграде на две недели отключили горячую воду на 18 улицах

В Калининграде начался ремонт и профилактика тепловых источников для подготовки хозяйства к зиме.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с сегодняшнего дня на две недели на профилактику остановили малые котельные на Чувашской, 4, Гагарина, 41-45, проспекте Победы, 199. Также на плановый ремонт остановилась РТС Южная.

Так что с 12 до 25 июля горячее водоснабжение отключено по адресам:

ул. Чувашская 2, 9, 11,

ул. Ю. Гагарина, 41-45,

ул. Белгородская, 7 (д/сад № 7), 8-20, 20б,

ул. Дзержинского, 36-44, 44а, 46а, 71, 72, 72а, б,в, 74а, 78, 78а, 100, 100в, 102, 102д, 104-104в (Городская детская поликлиника), 106, 106д,

ул. Черниговская, 6 (д/сад № 6), 16-20, 31а,б, 33-37, 33а,б,

ул. Мукомольная, 2-14, 12а,б,

ул. З. Космодемьянской, 2-8, 7-17, 26 (МАОУ школа № 5), 29,

ул. Типографская, 8-12, 18, 20,

ул. Аллея смелых, 3-17, 20а, 22, 24а,б, 38а, 68-72, 109 («Дом ребенка»), 114-118,

ул. М-ра Козенкова, 8а-в,

пер. Парковый, 2-8, 5,

пер. Трамвайный, 13 (д/сад № 26), 14, 16,

ул. Киевская, 22а,

ул. Машиностроительная, 176-188,

пер. Трамвайный 2-ой, 4,

ул. Дюнная, 18, 18б

ул. Муромская, 2 («Дом ребенка»),

пр-кт Победы, 201-203, 201а,б, 203а.