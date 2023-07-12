Антон Алиханов рассказал, каким будет новый курорт под Янтарным

Власти Калининградской области прорабатывают проект «Русская Балтика», который предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного. О проекте губернатор Антон Алиханов рассказал на прошедшем заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России. Совещание прошло 11 июля в Москве под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам Антона Алиханова, особенностью будущего курорта станет применение в лечебных целях голубой глины, которой богато местное, крупнейшее в мире, месторождение янтаря.

- Речь не только о песчаных пляжах шириной до 300 метров, но и возможностях санаторно-курортного лечения с применением термальных источников и голубой глины, известной своими целебными свойствами. Реализация такого масштабного проекта на выбранной нами локации позволит побережью вблизи Янтарного встать в один ряд с нашими известными курортами в Зеленоградске и Светлогорске, создав единую цепочку курортов на морском побережье Балтийского моря, – сказал на презентации Антон Алиханов.

Уже формируется «дорожная карта» проекта, ведутся консультации с потенциальными инвесторами.