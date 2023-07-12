В Калининграде презентуют вышитую карту региона

В среду, 12 июля, в Калининградском историко-художественном музее состоится презентация вышитой карты региона. Она была создана в рамках Всероссийского проекта «Вышитая карта России».

Как рассказали «Комсомолке» в музее, карту создавали в течение трех месяцев, над ней трудился творческий коллектив из 17 человек, объединенный Областным Домом народного творчества.

«Основа панно – холодный батик, который иллюстрирует сказку о происхождении янтаря и зарождении традиций нашей области, выполненный в цветах флага области (красный, желтый, синий). Это смешанная техника – мастерицы работали в разных техниках, в том числе вышивка. Размер примерно 1 м х 1.4 м.», - рассказали в музее.

Вышитая карта Калининградской области поедет в Чебоксары на Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия».

Сегодня презентация карты начнется в 16:30.