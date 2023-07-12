На дороге от Балтийска к паромному терминалу смонтировали освещение

. Фото: Правительство Калининградской области

На 4-километровом участке дороги от Балтийска к паромному терминалу завершен монтаж освещения.

Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

В активной фазе обустройство освещения в 15 поселках, через которые проходят областные дороги. Всего будет установлено более 500 опор.

Отмечается, что в рамках нацпроекта на повышение безопасности дорожного движения предусмотрено около 400 млн рублей.

Сейчас на региональных объектах идет ремонт десяти автобусных остановок, в планах установить более 2 тыс. дорожных знаков и порядка 2,5 тыс. сигнальных столбиков, смонтировать светофоры.

Кроме того, при проведении дорожных работ отремонтируют около 30 км тротуаров – Зеленоградский, Нестеровский, Пионерский и Гвардейский округа получили на эти цели субсидию в размере 25 млн рублей.