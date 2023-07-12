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НовостиПроисшествия12 июля 2023 10:21

В Калининграде таксист выволок из машины пенсионера и избил его

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Таксист, избивший пенсионера в Калининграде, стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел на проспекте Калинина.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 69-летний горожанин вечером вызвал такси для себя и пожилой родственницы.

«В пути между пассажиром и водителем произошла ссора, в ходе которой таксист остановился, вытащил пенсионера из машины и несколько раз ударил», - рассказали в полиции.

Пенсионеру диагностировали закрытые переломы лодыжек, кости правой голени и подвывих стопы.

Водителем-агрессором оказался 31-летний житель Рощино Гурьевского района.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.