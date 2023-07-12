В Светлогорске фестиваль «Симфония ветра» приглашает на бесплатные мероприятия

Фестиваль «Симфония ветра» пройдет в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске с 14 по 16 июля. Как сообщает пресс-служба облатсного министерства по культуре и туризму, гостей ждут дневные и вечерние концерты классической и современной музыки, театральные постановки, выставки, лекции и музыкальные викторины. Часть мероприятий пройдет бесплатно.

ПРОГРАММА

14 июля

– 15:00 – концерт Калининградского симфонического оркестра, дирижер Аркадий Фельдман. Летняя сцена, вход свободный;

– 19:00 – концерт дуэт «Fire». Зал «Янтарный»;

– 20:00 концерт Ильи Хвостова и Михаила Кожина, DJ-live & vocal. Летняя сцена.

15 июля

– 12:00 – детский музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Зал «Янтарный». Участие бесплатное, по предварительной регистрации;

– 15:00 – концерт струнного квартета Калининградского симфонического оркестра. Зал «Янтарный», вход свободный;

– 15:00 – детский музыкальный квиз. Зал «Оникс»;

– 15:00 – лекция «Тайные силы». Арт-пространство «Янтарь-холл»;

– 17:00 – концерт «Хвостов ORCHESTRA». Летняя сцена;

– 19:00 – симфоническое шоу «IMPERIALIS ORCHESTRA». Концертный зал.

16 июля

– 12:00 - детский музыкальный спектакль «Басни Сергея Михалкова». Зал «Янтарный»;

– 15:00 – детский музыкальный квиз. Зал «Оникс». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

– 17:00 – концерт к 150-летию С. В. Рахманинова. Калининградский симфонический оркестр, дирижер Михаил Кирхгофф. Концертный зал;

– 20:00 – взрослый музыкальный квиз (18+). Бар «Barre». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

С 14 по 16 июля в арт-пространстве «Янтарь-холла» пройдут выставки:

– 11:00 - 18:00 – фотовыставка «Море кино»;

– 11:00 - 18:00 – выставка предметов шаманизма «Тайные силы»;

– 11:00 - 18:00 – выставка «Музыка в камне»;

– 11:00 - 18:00 – выставка «Стоп! Не снято!».

Полная программа – здесь.