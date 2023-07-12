Стало известно, откуда в Калининград привозят арбузы и дыни

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

С начала года на территорию Калининградской области ввезли около 900 тонн импортных арбузов и дынь.

Как сообщает пресс-слжуба регионального Управления Россельхознадзора, наиболее значительный объем продукции ввезен автомобилями из Турции – 688 тонн арбузов и 18 тонн дынь. «Бразилия составляет 8 % всех поставок (37 тонн). Из Панамы и Коста-Рики ввезено 72 тонны бахчевых культур», - рассказали в Управлении.

Также арбузы (60 тонн) поступают в Калининград и из других регионов РФ, Московской и Тверской областей.