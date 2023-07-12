В Янтарном планируют построить лечебный санаторий

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Продолжаются разговоры о развитии круглогодичного курорта в Янтарном городском округе. Там хотят построить крупный санаторий.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

«В рамках проекта «Русская Балтика» предполагается строительство в Янтарном в том числе санатория с лечебной базой. При строительстве всех запланированных объектов Янтарный городской округ станет таким же востребованным местом отдыха, как Светлогорск и Зеленоградск», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Антон Алиханов представил проект в Москве. Он предложил развивать направление лечения целебной голубой глиной. Это станет фишкой курорта федерального значения под Янтарным.