В Балтийске в военной гавани искали взрывчатку и схроны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске боевые пловцы обследовали район базирования военных кораблей – искали взрывчатые вещества и схроны. Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, мероприятия прошли в рамках плановых учений военнослужащих отряда противодействия диверсионным силам и средствам.

Пловцы изучили военную гавань Балтийска, также осмотрели подводные части кораблей, отработали подводное ориентирование, уничтожили якорную мину, поставленную условным противником.

Всего в учении было задействовано более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, к практическим действиям привлечено более 500 военнослужащих.