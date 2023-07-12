Жительница Калининграда, пытаясь спасти накопления, отдала мошенникам 4,3 миллиона

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От рук мошенников пострадала 76-летняя жительница Калининграда. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщине поступил звонок в одном из мессенджеров. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и предупредил, что со счетов пенсионерки неизвестные пытаются похитить деньги. Дальше жертве предложили по хорошо известной схеме перевести накопления на «безопасный счет». С ней тут же связался «сотрудник банка», который убедил оформить кредит, чтобы якобы поймать мошенников «на живца».

В итоге доверчивая калининградка перевела на указанные счета свои накопления, деньги, взятые в кредит, и средства, которые она получила, отдав свой автомобиль под залог. Всего женщина лишилась 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Когда мошенники перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».