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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:03

В Калининграде УФСБ разгромило террористическую ячейку

Главари экстремистов получили тюремные сроки, рядовых участников выдворили из России
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области пресекли деятельность региональной законспирированной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Ее участники осуществляли пропаганду идеологии терроризма и склоняли гастарбайтеров к совершению преступлений террористической направленности.

- Доказана причастность одного из лидеров указанной ячейки - Алишера Ровшанова к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - В ходе следствия установлено, что указанный гражданин проводил по месту жительства проповеди среди трудовых мигрантов, в процессе которых оправдывал деятельность международной террористической организации. Кроме того, фигурант, являясь администратором одного из телеграм-каналов, пропагандировал идеологию терроризма путем регулярного размещения видеоматериалов террористического характера.

В феврале этого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Ровшанова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее 4 года «зоны» за аналогичное преступление получил его ближайший сообщник. Кроме того, из РФ на солнечную родину выдворены четыре участника ячейки.