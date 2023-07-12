В Калининграде УФСБ разгромило террористическую ячейку

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области пресекли деятельность региональной законспирированной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Ее участники осуществляли пропаганду идеологии терроризма и склоняли гастарбайтеров к совершению преступлений террористической направленности.

- Доказана причастность одного из лидеров указанной ячейки - Алишера Ровшанова к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - В ходе следствия установлено, что указанный гражданин проводил по месту жительства проповеди среди трудовых мигрантов, в процессе которых оправдывал деятельность международной террористической организации. Кроме того, фигурант, являясь администратором одного из телеграм-каналов, пропагандировал идеологию терроризма путем регулярного размещения видеоматериалов террористического характера.

В феврале этого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Ровшанова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее 4 года «зоны» за аналогичное преступление получил его ближайший сообщник. Кроме того, из РФ на солнечную родину выдворены четыре участника ячейки.