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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:14

Калининградец украл телевизор и два велосипеда

Свою добычу вор тут же продавал случайным прохожим
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали подозреваемого в краже двух велосипедов и телевизора.

- Установлено, что 18-летний горожанин, находясь в гостях у знакомого, дождался, пока тот выйдет в магазин за провизией, и тут же покинул его квартиру, прихватив с собой телевизор стоимостью 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного УМВД России. - Свою добычу чуть позже продал случайному прохожему.

Аппетит приходит во время еды. Вслед за телеком вор решил поживиться чужими велобайками. Один из них он обнаружил на лестничной клетке дома на улице Суздальской. Тросовый замок не устоял перед преступником. По аналогичной схеме тот увел велик и из подъезда одного из домов по улице 9 Апреля. Хозяевам транспортных средств был нанесен ущерб, соответственно, в размере 11 тысяч и 34 тысяч рублей.

- Установлено, что похищенное имущество подозреваемый продал неустановленным лицам, а денежные средства потратил, - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают причастность калининградца к совершению аналогичных противоправных деяний на территории города.