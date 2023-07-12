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НовостиОбщество12 июля 2023 16:27

Калининградцам в зоне СВО передана очередная партия техники

В одну из воинских частей отправились квадроциклы и автомобили-внедорожники
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Погрузка техники в транспортный самолет.

Погрузка техники в транспортный самолет.

Фото: Антон АЛИХАНОВ

Калининградские власти продолжают оказывать поддержку землякам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщил на своей странице в «Телеграм» губернатор Антон Алиханов, представителям воинской части 29293 переданы 2 квадроцикла и 10 автомобилей повышенной проходимости. Поддержку в их приобретении оказали сотрудники парка «Виштынецкий», местного лесхоза, а также неравнодушные предприниматели нашего региона.