Калининградцам в зоне СВО передана очередная партия техники

Погрузка техники в транспортный самолет. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Калининградские власти продолжают оказывать поддержку землякам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщил на своей странице в «Телеграм» губернатор Антон Алиханов, представителям воинской части 29293 переданы 2 квадроцикла и 10 автомобилей повышенной проходимости. Поддержку в их приобретении оказали сотрудники парка «Виштынецкий», местного лесхоза, а также неравнодушные предприниматели нашего региона.