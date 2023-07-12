Число аттракционов в Калининградской области приблизилось к 100

Владелец этого оборудования устранил выявленные недостатки. Фото: Правительство Калининградской области

За полгода количество зарегистрированных аттракционов в Калининградской области увеличилось до 99 объектов. Об этом сообщил заместитель руководителя региональной Службы гостехнадзора Владимир Войцехович.

По его словам, большинство собственников такого развлекательного оборудования серьезно относятся к требованиям о регистрации, проводят необходимую экспертизу и работают легально:

- Например, комплекс на улице Интернациональной начал работать весной этого года без регистрации, но устранил все недостатки после наших замечаний.

Сегодня, 12 июля исправившемуся администратору комплекса были вручен сразу три регистрационных знака - показатели технической исправности аттракциона. Похожая на автомобильный номер металлическая табличка должна размещаться на видном для посетителей месте, например, на входе в аттракцион или непосредственно на оборудовании.