Калининград занял 28-е место в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

В рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в первом полугодии 2023 года попали несколько десятков населенных пунктов Северо-Запада. Калининград в списке занял всего 28-е место.

Таковы результаты исследования платформы hh.ru.

Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115 288 руб. Второе место рейтинга заняла Воркута (90 318 руб.) и Санкт-Петербург (81 748 руб.).

В Калининграде же средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 60 684 руб.

Из всех городов, вошедших в рейтинг, Черняховск, Гусев, Светлогорск, Зеленоградск относятся к Калининградской области. Так, на 40-м месте оказался Зеленоградск, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 49 746 руб., на 42-м месте – Гусев (46 725 руб.). на 43-м месте - Черняховск, (45 506 руб.).