В Калининграде на улице Пионерской обновят игровую и спортивную площадки

. Фото: Александр КАТЕРУША

Во дворе на улице Пионерской, 52-58, обновят детскую игровую площадку и спортивный сектор. Также обустроят пути подхода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, для этого мэрия берет на себя право пользования этой придомовой территорией, то есть накладывает на нее сервитут.

Подрядчик уже демонтировал существующее устаревшее оборудование, разработал грунт под устройство основания площадки, выкопал траншею для укладки кабеля, установил бортовой камень и щебеночное основание площадки для мини-футбола.

Здесь появится также волейбольная площадка, футбольное поле, а за порядком будут следить камеры «Безопасного города».

Работы планируют завершить к сентябрю.