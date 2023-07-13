Калининградские боксеры выиграли чемпионат Северо-Запада

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Чемпионат Северо-Запада среди боксеров 19-40 лет в Псковской области собрал более 60 участников, в том числе спортсменов из Калининграда.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, наша областная сборная завоевала 10 наград из 12 возможных.

В активе калининградцев – 5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. Чемпионами среди мужчин в своих весовых категориях стали Алексей Кельвели, Амиршох Джалолов, Фарух Таиров, Ярослав Попов и Александр Московский. Серебро у Дмитрия Шефера. Третьи места заняли Александр Бабич, Матвей Смирнов, Егор Митюшкин и Олег Захаров.

Теперь наши ребята представят регион и округ на чемпионате страны через месяц в Хабаровске.