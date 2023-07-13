Калининградские боксеры выиграли чемпионат Северо-Запада

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Фото: министерство спорта Калининградской области
Чемпионат Северо-Запада среди боксеров 19-40 лет в Псковской области собрал более 60 участников, в том числе спортсменов из Калининграда.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, наша областная сборная завоевала 10 наград из 12 возможных.
В активе калининградцев – 5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. Чемпионами среди мужчин в своих весовых категориях стали Алексей Кельвели, Амиршох Джалолов, Фарух Таиров, Ярослав Попов и Александр Московский. Серебро у Дмитрия Шефера. Третьи места заняли Александр Бабич, Матвей Смирнов, Егор Митюшкин и Олег Захаров.
Теперь наши ребята представят регион и округ на чемпионате страны через месяц в Хабаровске.