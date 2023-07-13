Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 13 июля

В Калининграде на нескольких улицах намечено отключение электричества. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня проходят плановые работы по модернизации оборудования и электроснабжение отключат до 13:00 по адресам:

Аллея Смелых 59,

ул. З. Космодемьянской 2-8, 14,

ул. К. Назаровой 17-19, 29-49, 16,

пер. Желябова 27,

пер. Калужский 2-20,

ул. Калужская 11-13, 4-10а (д/сад№ 52), 12-18, 20 (д/сад №110),

ул. Мусорского 19, 21, 21а, 50-54.

Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 не будет электричества на ул. Литовский Вал 19, 21а, 21в, 40, ул. Грига 54.

До 16:00 без электричества останутся потребители по адресам: ул. Горького 85, 91-93, 68-92, 98 к-1,2, 100, ул. Первомайская 1,3, 4-14, ул. Земельная 37-39.

Также по данным мэрии, до 18:00 из-за ремонтных работ электроэнергии не будет на:

ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер КО), 8;

ул. Бесселя 2 к-1, 2;

ул. Вагнера 58 к-1, 2;

ул. Ген. Галицкого 35-39;

ул. Геологическая 1;

ул. Загорская 1-5;

ул. Космическая 29;

ул. Герцена 2 (Военно-морской клинический госпиталь);

ул. Островского 22;

ул. Чкалова 108, 112, 114, 122, 126, 128;

ул. Косм. Леонова 68-72;

пр-кт Советский 102.

До 18:00 из-за отключения электроэнергии не будет холодной воды по адресам:

ул. Вагнера 58;

пр-кт Победы 146/1,

ул. Брусничная 5-13, 10, 12, 20,

ул. Млечная 1-11, 2-12,

ул. Серж. Мишина 3,

ул. Тенистая Аллея 33.