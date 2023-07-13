Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 13 июля

В Калининграде на нескольких улицах намечено отключение электричества. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня проходят плановые работы по модернизации оборудования и электроснабжение отключат до 13:00 по адресам:
Аллея Смелых 59,
ул. З. Космодемьянской 2-8, 14,
ул. К. Назаровой 17-19, 29-49, 16,
пер. Желябова 27,
пер. Калужский 2-20,
ул. Калужская 11-13, 4-10а (д/сад№ 52), 12-18, 20 (д/сад №110),
ул. Мусорского 19, 21, 21а, 50-54.
Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 не будет электричества на ул. Литовский Вал 19, 21а, 21в, 40, ул. Грига 54.
До 16:00 без электричества останутся потребители по адресам: ул. Горького 85, 91-93, 68-92, 98 к-1,2, 100, ул. Первомайская 1,3, 4-14, ул. Земельная 37-39.
Также по данным мэрии, до 18:00 из-за ремонтных работ электроэнергии не будет на:
ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер КО), 8;
ул. Бесселя 2 к-1, 2;
ул. Вагнера 58 к-1, 2;
ул. Ген. Галицкого 35-39;
ул. Геологическая 1;
ул. Загорская 1-5;
ул. Космическая 29;
ул. Герцена 2 (Военно-морской клинический госпиталь);
ул. Островского 22;
ул. Чкалова 108, 112, 114, 122, 126, 128;
ул. Косм. Леонова 68-72;
пр-кт Советский 102.
До 18:00 из-за отключения электроэнергии не будет холодной воды по адресам:
ул. Вагнера 58;
пр-кт Победы 146/1,
ул. Брусничная 5-13, 10, 12, 20,
ул. Млечная 1-11, 2-12,
ул. Серж. Мишина 3,
ул. Тенистая Аллея 33.