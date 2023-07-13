Газ в Железнодорожном появится не раньше 2025 года

В Железнодорожном газ появится не раньше 2025 года. Об этом сообщает администрация Правдинского муниципального округа в «ВК» в ответ на вопрос местного жителя, который пишет: «Обещали подключить, все коммуникации готовы».

«Источником газоснабжения объектов на территории Правдинского округа является газораспределительная станция Полесска, на которой, к сожалению, уже отсутствует пропускная способность. С мая 2022 года подключение новых абонентов на территории нашего округа приостановлено. Подключать новых абонентов будет возможно только после 2025 года, когда на станции снимут технические ограничения», - говорится в сообщении.