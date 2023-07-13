В выходные в Калининградской области обещают до +33

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, Калининградская область будет находиться в зоне выноса тропических воздушных масс. А это значит, что температура воздуха в дневные часы субботы по области поднимется до +27...+30° C.

При этом, как сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», самым жарким ожидается воскресенье. Дневная температура в центральной и восточной частях области может подняться до отметок в +31...+33° C.

На побережье, в западной части области и в Калининграде будет чуть прохладнее – около +27...+30° C.

В воскресенье по области не исключены ливни и грозы.