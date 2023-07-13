В Калининград не пустили более 10 тонн зараженной черешни из Сербии

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининградскую область запретили ввоз крупной партии черешни из Сербии. Груз был задержан на пункте пропуска в Багратионовске.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, впервые был выявлен карантинный объект – азиатская ягодная дрозофила.

Ввоз черешни на территорию РФ запрещен, продукция возвращена в Сербию.

В управлении отметили, что эта муха чрезвычайно опасна с экономической точки зрения из-за ущерба, наносимого целому ряду сельскохозяйственных культур. Она заражает вишню, малину, чернику, голубику, клубнику.