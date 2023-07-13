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НовостиОбщество13 июля 2023 12:30

В Багратионовском районе отремонтировали пансионат «Долгоруково»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Капремонт фасада специального пансионата «Долгоруково» выполнили по нацпроекту «Демография». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в учреждении, расположенном в одноименном поселке Багратионовского района, произвели электромонтажные работы, покрасили фасад, установили козырьки, двери, заменили светильники, утеплили стены, благоустроили территорию.

Специальный пансионат «Долгоруково» работает 20 лет, помогая пожилым людям и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.

Сейчас в пансионате проживают и получают социальные и социально-медицинские услуги 129 человек.