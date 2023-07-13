Калининградка борется за звание лучшей жены России в реалити-шоу

. Фото: телеканал «Пятница»

В очередном выпуске реалити «Четыре жены» на телеканале «Пятница!» покажут участницу из Калининграда. Ей предстоит побороться за звание лучшей жены в России.

Как сообщает пресс-служба канала, 31-летняя Екатерина работает мастером по депиляции, а ее муж, 19-летний Валерий – стилист и визажист. Пара вместе несколько лет, из которых женаты год.

По правилам шоу в каждом выпуске принимают участие четыре участницы проекта «Четыре свадьбы» – харизматичные женщины со всей России. Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность, самореализация, взаимоотношения с мужем, общее впечатление.

Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз, а также звание лучшей жены России.

Увидеть калининградку в шоу можно будет 13 июля в 18.00 на телеканале «Пятница!».