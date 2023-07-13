Новый корпус школы № 46 на улице Летней введут в эксплуатацию в марте 2024-го

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на улице Летней продолжается строительство нового корпуса школы № 46. Строящийся корпус рассчитан на 600 человек. Здесь будет 4 этажа. Проектом предусмотрена столовая, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик ведет работы с опережением графика. Срок окончания строительно-монтажных работ – февраль 2024 года, ввод в эксплуатацию – март следующего года.

Отмечается, что на площадке ежедневно работают около 100 человек. И у заказчика, и у подрядчика есть полная уверенность, что контракт будет выполнен вовремя.

«Действующий корпус школы на Летней тоже не останется без внимания. На 2024 год запланировано провести ремонт его фасада и входной группы, а также кровли здания. К началу следующего учебного года старый и новый корпуса школы № 46 на Летней будут иметь единый архитектурный облик», - отметили в мэрии.