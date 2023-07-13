Парусник «Крузенштерн» отбуксирован на завод «Янтарь» для испытания двигателей

. Фото: пресс-служба БГАРФ.

Барк «Крузенштерн» в четверг, 13 июля, был отбуксирован из Калининградского морского рыбного порта на причал судостроительное завода «Янтарь».

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, паруснику предстоит новый этап ремонтных работ.

Впереди – проведение швартовных испытаний установленных главных двигателей.

Ранее сообщалось, что начало навигации у судна планируется в октябре 2023 после завершения ремонтных работ и всех испытаний.

При этом первый пуск новых главных двигателей был осуществлен в августе прошлого года.