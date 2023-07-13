Парусник «Крузенштерн» отбуксирован на завод «Янтарь» для испытания двигателей

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Фото: пресс-служба БГАРФ.
Барк «Крузенштерн» в четверг, 13 июля, был отбуксирован из Калининградского морского рыбного порта на причал судостроительное завода «Янтарь».
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, паруснику предстоит новый этап ремонтных работ.
Впереди – проведение швартовных испытаний установленных главных двигателей.
Ранее сообщалось, что начало навигации у судна планируется в октябре 2023 после завершения ремонтных работ и всех испытаний.
При этом первый пуск новых главных двигателей был осуществлен в августе прошлого года.