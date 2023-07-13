На российско-литовской границе скопилось 295 грузовиков

В Чернышевском очередь из грузовиков составляет 295 машин в четверг, 13 июля. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, все они ждут въезда в Литву. Очередь с каждым днем увеличивается.

При этом въезд в регион остается свободным.

«Сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни, расположенных на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, за прошедшие сутки оформили 122 большегруза и 416 легковых автомобилей, покинувших территорию Калининградской области», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что из-за саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе, был усилен контроль на границах ЕС.