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НовостиПроисшествия13 июля 2023 15:11

Калининградка уволилась со скандалом из магазина, а потом обокрала его

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде обокрали один из многочисленных магазинов курительных принадлежностей. Вор повредил имущество и вынес товара на 240 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне из магазина уволилась сотрудница, у которой возник конфликт с начальницей.

«На прощание, уходя с работы, 25-летняя калининградка разбила часть товара, а часть забрала с собой. Подозреваемая также прихватила камеру видеонаблюдения и жесткий диск, на котором хранились видеозаписи», - рассказали в полиции.

В квартире экс-сотрудницы магазина полицейские обнаружили и изъяли кальяны, жидкости для испаряющих устройств и другое похищенное имущество.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.