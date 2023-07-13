Калининградка уволилась со скандалом из магазина, а потом обокрала его

В Калининграде обокрали один из многочисленных магазинов курительных принадлежностей. Вор повредил имущество и вынес товара на 240 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне из магазина уволилась сотрудница, у которой возник конфликт с начальницей.

«На прощание, уходя с работы, 25-летняя калининградка разбила часть товара, а часть забрала с собой. Подозреваемая также прихватила камеру видеонаблюдения и жесткий диск, на котором хранились видеозаписи», - рассказали в полиции.

В квартире экс-сотрудницы магазина полицейские обнаружили и изъяли кальяны, жидкости для испаряющих устройств и другое похищенное имущество.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.