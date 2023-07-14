На границе c Литвой скопилась очередь из 330 грузовиков

В Чернышевском сохраняется напряженная ситуация с пропуском грузовых автомобилей. На въезд в регион очередь отсутствует, но в направлении Литовской Республики выезда ожидает 330 грузовиков, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные российскими таможенниками.

Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Вчера, 13 июля, сообщалось об очереди из 295 машин. При этом въезд в регион был свободным.

«За минувшие сутки сотрудники таможенных постов, расположенных в автомобильных пунктах пропуска, оформили 121 грузовой и 439 легковых транспортных средств, которые следовали в Республику Польша и Литовскую Республику, а также 206 большегрузов и 470 легковых автомобилей, прибывших в Калининградскую область», - рассказали в таможне.

Ранее сообщалось, что из-за саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе, был усилен контроль на границах ЕС.