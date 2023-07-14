Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 14 июля

В Калининграде в пятницу, 14 июля, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения, до 13:00 без электроэнергии будут многоквартирные дома на:
ул. Волоколамская 2-20, 3-9, 13-33,
ул. Волочаевская 35-55, 47 (д/с № 12), 40-76,
ул. Дзержинского 111, 113, 117,
ул. Новинская 1-5, 4-10,
ул. К. Маркса 33-43,
ул. Офицерская 25-33, 20-40,
ул. Пугачева 15, 17, 25, 33-39, 20-20а,
пер. Волоколамский 2-18.
До 16:00 без электричества будут потребители по адресам:
ул. Аллея смелых 137-145, 156-160, 166-184,
ул. Клинская 17-29, 18-32,
ул. Луганская 51-65, 66-82,
ул. Ангарская 3-5, 9, 13-23, 4-18, 24-34,
пр-кт Мира 78, 82,
ул. Пугачёва 6,
ул. Комсомольская 13а,
ул. Шиллера 1-23, 2, 4 (д/с №44),
ул. Красная 3-9, 4, 6-16,
ул. Ермака 1-7, 2-8.
Также по данным мэрии, до 18:00 из-за ремонтных работ электроэнергии не будет воды на:
ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер КО), 8,
ул. Бесселя 2 к-1, 2,
ул. Вагнера 58-62,
ул. Ген. Галицкого 35-39,
ул. Геологическая 1,
ул. Загорская 1-5,
ул. Космическая 29,
ул. Герцена 2 (Военно-морской клинический госпиталь),
ул. Островского 22,
ул. Эльблонгская 2-12,
ул. Млечная 1-11, 2-12,
ул. Тенистая аллея 37б.
С 09:00 до 18:00 из-за отключения электроэнергии не будет холодной воды по адресу ул. Вагнера 58.
Из-за работ, проводимых «Водоканалом», до 16:00 холодную воду отключат по адресу ул. Владимирская 32, 40.