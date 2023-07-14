Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 14 июля

В Калининграде в пятницу, 14 июля, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения, до 13:00 без электроэнергии будут многоквартирные дома на:

ул. Волоколамская 2-20, 3-9, 13-33,

ул. Волочаевская 35-55, 47 (д/с № 12), 40-76,

ул. Дзержинского 111, 113, 117,

ул. Новинская 1-5, 4-10,

ул. К. Маркса 33-43,

ул. Офицерская 25-33, 20-40,

ул. Пугачева 15, 17, 25, 33-39, 20-20а,

пер. Волоколамский 2-18.

До 16:00 без электричества будут потребители по адресам:

ул. Аллея смелых 137-145, 156-160, 166-184,

ул. Клинская 17-29, 18-32,

ул. Луганская 51-65, 66-82,

ул. Ангарская 3-5, 9, 13-23, 4-18, 24-34,

пр-кт Мира 78, 82,

ул. Пугачёва 6,

ул. Комсомольская 13а,

ул. Шиллера 1-23, 2, 4 (д/с №44),

ул. Красная 3-9, 4, 6-16,

ул. Ермака 1-7, 2-8.

Также по данным мэрии, до 18:00 из-за ремонтных работ электроэнергии не будет воды на:

ул. Барнаульская 4, 6, 6а (наркологический диспансер КО), 8,

ул. Бесселя 2 к-1, 2,

ул. Вагнера 58-62,

ул. Ген. Галицкого 35-39,

ул. Геологическая 1,

ул. Загорская 1-5,

ул. Космическая 29,

ул. Герцена 2 (Военно-морской клинический госпиталь),

ул. Островского 22,

ул. Эльблонгская 2-12,

ул. Млечная 1-11, 2-12,

ул. Тенистая аллея 37б.

С 09:00 до 18:00 из-за отключения электроэнергии не будет холодной воды по адресу ул. Вагнера 58.

Из-за работ, проводимых «Водоканалом», до 16:00 холодную воду отключат по адресу ул. Владимирская 32, 40.