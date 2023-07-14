Десятки тысяч калининградцев не передают показания счетчиков

Более 50 тысяч калининградцев в июне не передали показания счетчиков потребления электроэнергии.

Об этом сообщают «Россети Янтарь Энергосбыт» в пятницу, 14 июля.

Отмечается, что из 50 тысяч 17 тысяч не предоставляли данные более 3 месяцев и получили расчет по нормативу, остальные – по среднемесячному потреблению.

«Передача показаний приборов учета – залог корректных начислений. При этом сообщать данные необходимо ежемесячно с 20-го по 25-е число даже при нулевом расходе», - отметили в пресс-службе компании.