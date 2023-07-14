В Калининграде за неделю 40 человек оштрафовали за домашние побои

В Калининградской области в течение недели полиция проводила операцию под кодовым названием «Быт».
С 3 по 10 июля участковые обходили жилые дома и общежития, особое внимание уделяли лицам, освободившимся из мест лишения свободы и ранее привлекавшимся за совершение преступлений.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за время операции на профилактический учет поставлено более 70 жителей региона, возбуждено 25 уголовных дел по выявленным преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений.
Кроме того, к административной ответственности за побои привлекли 40 человек. За неисполнение родительских обязанностей – еще 26 человек.
Профилактическая работа и рейды продолжаются.