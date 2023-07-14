В связи с назначением на 10 сентября 2023 года выборов депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования "Светлогорский городской округ" , выборов депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области третьего созыва, дополнительных выборов депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» пятого созыва по одномандатному избирательному округ №1 10, дополнительных выборов депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Краснознаменский муниципальный округ Калининградской области» по одномандатным избирательным округам № 2 и № 4, дополнительных выборов депутата окружного Совета депутатов муниципального образования " Неманский муниципальный округ Калининградской области" по одномандатному избирательному округу №7 , выборов депутатов Окружного Совета депутатов муниципального образования "Нестеровский муниципальный округ Калининградской области" второго созыва, дополнительных выборов депутата окружного Совета депутатов муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области" по одномандатному избирательному округу №5, ООО "Комсомольская правда - Калининград" информирует о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации для размещения агитационных материалов в газете «Комсомольская правда - Калининград» по следующим расценкам:

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