Калининградские таможенники изъяли на границе более 20 кг наркотиков

Калининградская областная таможня возбудила пять уголовных дел за полгода. Дела эти касаются, в частности, контрабанды наркотиков в особо крупном размере общим весом 20,1 кг и сильнодействующих веществ общей массой 27,6 грамма.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, были изъяты: кокаин (4,1 кг) и хлорметкатинон (20 кг), такдже сильнодействующее вещество сибутрамин (27,6 г).

Дела также касаются неуплаты таможенных платежей на сумму 50,7 миллиона рублей, перевоза сигарет в количестве 4 840 пачек и стоимостью 600 тысяч рублей.