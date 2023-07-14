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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:18

Калининградские таможенники изъяли на границе более 20 кг наркотиков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградская областная таможня возбудила пять уголовных дел за полгода. Дела эти касаются, в частности, контрабанды наркотиков в особо крупном размере общим весом 20,1 кг и сильнодействующих веществ общей массой 27,6 грамма.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, были изъяты: кокаин (4,1 кг) и хлорметкатинон (20 кг), такдже сильнодействующее вещество сибутрамин (27,6 г).

Дела также касаются неуплаты таможенных платежей на сумму 50,7 миллиона рублей, перевоза сигарет в количестве 4 840 пачек и стоимостью 600 тысяч рублей.