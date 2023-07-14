Задержан мошенник, под видом ремонтника обманувший калининградцев более чем на 600 тыс. рублей

В Калининграде задержан мошенник, умудрившийся обмануть местных жителей на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 30-летний житель Озерского района представлялся специалистом по ремонтным работам.

Он нашел двоих калининградцев, которые хотели сделать ремонт в квартирах, заключил с ними договоры и взял деньги якобы на покупку стройматериалов.

Один 30-летний горожанин передал ему 283 тысячи рублей, 28-летняя калининградка – еще 357 тысяч. Оба потерпевших так и не дождались ни стройматериалов, ни самого ремонта. Мошенник перестал брать трубку, а деньги, как позже выяснилось, потратил.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.