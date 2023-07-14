23 удара ножом: Жителя Советска судят за жестокое убийство

Житель Советска предстанет перед судом по обвинению в убийстве. 43-летний мужчина отдыхал на даче в СНТ «Восход» в Советске, выпивая с сожительницей и знакомым, там и сорвался на товарища.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, за столом мужчина оскорбил сожительницу обвиняемого, тот избил оппонента, нанес ему не менее 23 ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался. Обвиняемый же с сожительницей с места преступления скрылись.

Тело убитого обнаружили лишь несколько дней спустя.

Отмечается, что парочка скрывала следы преступления. Мужчина избавился от одежды, в которой находился в момент убийства, а также от орудия убийства.

Есть и еще один любопытный момент. После того как тело погибшего обнаружили, желая отвести подозрение от сожителя, женщина написала записку. В ней она сообщила, что убийство совершили двое лиц, занимающихся сбором металлолома.

Записку обнаружила хозяйка квартиры, в которой проживали злоумышленники. Она рассказала о находке в полиции.

Следователи, впрочем, сумели собрать все доказательства вины. Были получены и признательные показания.

Отмечается, что отдельное уголовное дело возбуждено против женщины, которая занималась укрывательством злоумышленника.