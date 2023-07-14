Начало конца: «Ростелеком» установил онлайн-видеокамеру для наблюдения за сносом самого известного калининградского недостроя — Дома Советов

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«Ростелеком» установил на здании своего офиса в Калининграде онлайн-видеокамеру, с помощью которой по ссылке https://lk-b2b.camera.rt.ru/sl/iU8hfZwPt/?erid=Kra23vZ4c из любой точки мира можно наблюдать за сносом самого известного в городе недостроя — Дома Советов.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Дом Советов действительно для многих — визитная карточка Калининграда, один из символов города. И совершенно понятно, что решение о демонтаже здания вызвало активную реакцию как в городе, так и далеко за его пределами: новость о сносе облетела федеральные и даже иностранные СМИ. Как телекоммуникационная компания мы не могли оставаться в стороне от этого знакового исторического события и установили онлайн-наблюдение. Тем более что наш главный офис на Ленинском проспекте, 32, находится напротив здания Дома Советов и отсюда замечательно видно, что происходит за строительным забором».

Записи с камеры будут храниться в личном кабинете Калининградского филиала «Ростелекома».

Своим клиентам провайдер предлагает услугу видеонаблюдения под ключ: камеры можно приобрести или арендовать, просматривать трансляцию и записи — через веб-сервис или в мобильном приложении с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона из любой точки мира, где есть интернет. Записи хранятся в облаке в зашифрованном виде на удаленных серверах, если нет своих, до 180 суток. Сервис онлайн-видеонаблюдения включает в себя также возможность вывода изображения на сайт, позволяет делиться ссылкой на трансляцию и сохранять видеопоток для последующего создания ролика.

Строительство Дома Советов в центре Калининграда началось в 1970 году. Из-за недостаточно прочного грунта через некоторое время пришлось внести изменения в проект, сократив высотность с 28 до 21 этажа. Во время перестройки начались проблемы с финансированием, и во второй половине 1980-х годов, когда здание уже было готово на 95%, строительные работы остановили. Оно так и не было введено в эксплуатацию, никак не использовалось, однако стало одним из самых узнаваемых объектов в городе.

Андрей Толмачев, генеральный директор Корпорации развития Калининградской области:

«Демонтаж Дома Советов — это новый этап в развитии центральной части Калининграда. За последние годы Корпорация развития Калининградской области провела все необходимые изыскания, которые установили: объект не может быть введен в эксплуатацию или реконструирован в существующем виде. Время и климат привели к необратимым изменениям в важных конструктивных элементах. Контракт на демонтаж Дома Советов заключен в этом году и реализуется в соответствии с графиком. Мы рассчитываем, что подрядчик завершит работы весной 2024 года. Приходит время для ревитализации центральной части Калининграда. Уверен, что развитие будет динамичным и отвечающим запросам не только современности, но и завтрашнего дня».

Глава Корпорации развития Калининградской области, которой принадлежит здание, отметил, что уже проведен новый архитектурный конкурс по поиску лучшей градостроительной концепции для этой территории. Сейчас команда экспертов работает с присланными проектами.

В июле 2019 года калининградское правительство в лице Корпорации развития области выкупило долю в уставном капитале Дома Советов (ООО «ДС»), став владельцем пустовавшего 30 лет здания площадью более 32 тысяч квадратных метров. До этого времени только 15% Дома Советов принадлежало региональным властям, остальными 85% владела частная организация.

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