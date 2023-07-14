Правительство утвердило фиксированные льготные тарифы на калининградских морских линиях

. Фото: Правительство Калининградской области

Тарифы на калининградских морских линиях унифицированы. Изменения в постановление о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов в (из) Калининградской области утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил в своем телеграм-канале.

«Установлена фиксированная льготная комплексная тарифная ставка морских перевозок грузов – то есть для каждого вида установлен свой фиксированный тариф. Это качественно упрощает процедуру и повышает эффективность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях», - написал глава региона.

Он отмечает, что теперь компании избавлены от необходимости готовить массу документов, подтверждающих право пользования тарифной ставкой.