Калининградец пытался обокрасть супермаркет, а потом решил разгромить его

В Калининграде полицией задержан мужчина, пытавшийся обокрасть супермаркет на ул. Гайдара.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, он хотел вынести товар мимо кассы, а когда продавцы попытались остановить его, стал кидать в них пакеты с похищенным товаром и в итоге сбежал, оставив свою добычу.

Интересно, что спустя некоторое время злоумышленник вернулся в магазин с палкой и намеревался ею разгромить супермаркет.

43-летний агрессор был доставлен в полицию, где и выяснилось, что он хотел забрать из магазина товара на 5 тысяч рублей.

Грабителю грозит до 4 лет колонии.