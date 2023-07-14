В Калининграде на ул. Шиллера введут одностороннее движение

В Калининграде на ул. Шиллера будет введено одностороннее движение. Речь, однако, идет не обо всей улице, а лишь об отдельном участке.

Как сообщает комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации, одностороннее движение транспорта вводится с 18 июля на ул. Шиллера на участке от ул. Пацаева до ул. Карла Маркса.

Отмечается, что изменения вводят «для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы».

Водителей и пешеходов просят учесть эту информацию.