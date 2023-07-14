В Гурьевске на месте старых детских площадок откроется Парк света

. Фото: Правительство Калининградской области

В Гурьевске в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды создают новый парк.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, он будет называться Парк света.

«На месте старой рекреационной зоны продолжится тема сенсорного восприятия мира, как в уже открытом в 2019 году Парке сенситивного развития, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядчик убрал аварийные деревья и сухие ветки, очистил территорию от мусора. Демонтированы фундаменты старых детских площадок и зооуголка, электротехническое оборудование и ограждения.

Сейчас рабочие занимаются мощением тропинок из натурального камня. Готовы каркасы павильонов, свайные поля под пешеходные дорожки, которые скоро укроют деревянным настилом.

Как рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, пока процент готовности парка низкий, но все оборудование и техника у подрядчика есть.

В планах завершить проект до конца года.